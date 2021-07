"Beautiful", le anticipazioni: Steffy e quella pillola di troppo...

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 6 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 31 luglio al 6 agosto

Ancora una volta Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ce l’ha fatta. Il suo brutto incidente in moto non ha avuto esiti fatali: la giovane stilista deve fare i conti soltanto con i forti dolori, frutto di alcune costole rotte. Il dottor Finnegan (Tanner Novlan) preferirebbe tenerla in osservazione per qualche giorno, ma la giovane Forrester è irremovibile: vuole tornare subito dalla sua piccola Kelly! Il suo rientro a casa è una sorpresa organizzata nei minimi particolari da Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle), che si sono occupati della bambina mentre Steffy era in ospedale. Steffy, dunque, viene accolta da una sorta di party di benvenuto, caloroso ma semplice, come si conviene a una convalescente. Parlando con Steffy, Liam si rende subito conto del fatto che la giovane soffre molto, ma che cerca di resistere e non prendere le pastiglie che Finn le ha prescritto, per non correre il rischio di diventare dipendente dagli antidolorifici. Negli Stati Uniti, infatti, vengono spesso prescritti dei farmaci oppiacei, molto forti… Alla fine, però, quando si trova sola, Steffy cede e ingoia una pillola. O forse più di una.

Los Angeles è azzurra!

La nostra Nazionale di calcio ha raccolto consensi anche oltreoceano. Don Diamont, il Bill Spencer di Beautiful, ha seguito Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020, nella Little Italy di Los Angeles con la moglie Cindy e l’amico Joe Buscaino, probabile candidato sindaco per la città californiana nel 2022. Lo sportivissimo Don ha tifato per gli Azzurri e ha esultato per la loro vittoria, postando poi questa eloquente foto su Instagram. Grazie, Don!