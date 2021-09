“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy è sull’orlo del baratro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) è sempre stata una donna forte e volitiva, soprattutto se paragonata alla sorellastra ed eterna rivale Hope (Annika Noelle), decisamente più fragile… Per lo meno in apparenza, visto che Hope è stata comunque capace di riprendersi Phoebe, la piccola scambiata in culla che Steffy credeva essere sua figlia… Naturalmente da questa storia Steffy è uscita malissimo. E le cose per lei non si sono più sistemate: il pauroso incidente in moto l’ha lasciata con le costole rotte e un dolore insopportabile… Insomma, è facile capire come mai la giovane stilista abbia molti problemi a gestire la sua vita. L’unico aiuto le viene da un farmaco antidolorifico molto forte… Che però sta cominciando a darle dipendenza. Se ne accorge il dottor Finn (Tanner Novlan) che, sempre più invaghito di lei, la va a trovare a casa per vedere come sta. Steffy lo implora di prescriverle ancora quelle pastiglie di cui non può fare a meno, ma Finn le spiega che gli oppiacei non sono una soluzione, che deve fare i conti con il dolore… E aggiunge che sarà difficile, ma lui è lì per sostenerla e le starà vicino nella difficile transizione verso la normalità.

Come lei non c’è nessuno

Dove la trovate una bionda spumeggiante come Katherine Kelly Lang che, passata in luglio la boa dei 60 anni, pare ancora una ragazzina? L’attrice ha una vita felice e intensa: si divide tra il lavoro sul set e quello di imprenditrice di moda, tra l’essere moglie e l’essere nonna… Peccato che non vadano altrettanto bene le cose a Brooke, la sua alter ego: divorziata “a sua insaputa”, vede il “suo” Ridge sposato con Shauna… Saprà riconquistarlo ancora una volta?