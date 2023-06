“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy finalmente riapre gli occhi!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 giugno

Ancora nessuno sa che è stata Sheila (Kimberlin Brown) a uccidere suo figlio Finn (Tanner Novlan) e a mandare in coma la nuora Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Steffy che però ora si risveglia, dopo che per giorni la sua vita è rimasta appesa a un filo. La ragazza è sconvolta, e non ricorda nulla di ciò che è accaduto, non capisce perché si trova in ospedale e perché sia così debole e confusa… Nessuno ha il coraggio di rivelarle che l’amatissimo Finn non c’è più e che la sparatoria di cui sono stati vittime è avvolta nel più fitto mistero: non solo non c’è un colpevole, ma non c’è nemmeno un sospettato. Steffy si desta proprio mentre Liam (Scott Clifton) è in visita da lei, e, commossa, piange di gioia nel vedere al proprio capezzale colui che crede essere suo marito. Sì, in questo momento Steffy non ha alcuna memoria di Finn e di Hayes, il figlio che hanno avuto insieme! Crede, invece, che lei e Liam siano sposati e abbiano una figlia, Kelly. Chi avrà il coraggio di dirle la verità? In tutto questo, Sheila comunque non può stare tranquilla e confidare sul fatto che Steffy non ricordi che è stata lei a spararle. Si prepara quindi a passare di nuovo all’azione, qualora servisse.

Mamma Bridget fa festa

Nella finzione di Beautiful, Bridget (Ashley Jones), figlia di Eric e Brooke, è un medico affermato e infatti in queste puntate la vediamo costantemente al capezzale di Steffy. Nella vita reale, invece, l’attrice ha attività più rilassanti a cui dedicarsi: per esempio festeggiare il settimo compleanno del figlio Hayden Joel, avuto con l’ex marito Joel Henricks. Precedentemente, Ashley aveva avuto anche una relazione col collega di Beautiful Jack Wagner (Nick Marone).