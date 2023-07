“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy ha bisogno di me!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Si può proprio dire che stanno accadendo eventi decisamente drammatici nella vita di Steffy Forrester (Jacqueline McInnes Wood): la donna è sopravvissuta miracolosamente alla sparatoria in cui Sheila (Kimberlin Brown) le ha ucciso il marito Finn (Tanner Novlan) e ora si ritrova a dover rivelare ai suoi figli che il papà non c’è più. Ad aiutarla, nel difficile compito di dare una simile notizia ai bambini, c’è però l’ex marito Liam (Scott Clifton), che è anche il padre biologico della piccola Kelly. Liam confida alla moglie Hope (Annika Noelle) quanto sia stato penoso cercare di far accettare ai due piccolini la tragica realtà. Hope si dimostra comprensiva, ma una parte di lei teme sempre che l’eccessiva vicinanza di Liam all’ex moglie possa produrre effetti nefasti, come già accaduto in passato. In fondo, la passione tra di loro non si è mai realmente spenta, per stessa ammissione di entrambi. Steffy sembrava aver trovato finalmente l’uomo della sua vita in Finn, che ora un destino crudele ha portato via a lei e ai suoi figli. Ma lo shock di averlo perso rischia di non essere la notizia più difficile da affrontare sia per Steffy, sia per i bambini. A Beautiful, lo sappiamo, nulla è impossibile.

Una dolce pausa

Nessuno, con questo caldo, può resistere alla tentazione di un gelato, nemmeno Don Diamont, l’interprete di Bill Spencer. L’attore ha postato sui social la foto che lo immortala con il suo “peccato di gola”, per poi aggiungere che questo strappo alla sua dieta iperproteica e ipocalorica lo pagherà caro in esercizio fisico. Per mantenersi atletico come il suo personaggio di Beautiful, l’attore si sottopone infatti ogni giorno a estenuanti sedute in palestra.