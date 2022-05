“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy, mi vuoi sposare?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 maggio

La domanda è ormai annosa: “Thomas (Matthew Atkinson) è davvero cambiato?”… Ma questa settimana avremo finalmente la risposta, e sarà, per fortuna, positiva. Sarà grazie a lui, infatti, se la sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) riusciranno ad andare avanti con le loro rispettive vite senza ombre sulla loro felicità. Thomas è sempre più convinto che Vinny (Joe LoCicero) abbia manomesso i risultati del test di paternità del figlio che Steffy porta in grembo, per fare risultare che il padre sia Liam (Scott) e dunque favorire il riavvicinamento tra il giovane Forrester e Hope. Messo sotto torchio dall’amico, però, Vinny finisce per confessare e il primo ad avere la bella notizia è proprio Finn, il vero padre del bambino, che a questo punto si precipita da Steffy, non senza aver fatto prima una tappa in gioielleria… Quando arriva da lei, dunque, prima ribadisce che l’ama, poi estrae l’anello di fidanzamento e le chiede di sposarlo. Steffy è titubante, ma Finn sa come sorprenderla: «Il test era sbagliato: quello che aspetti è nostro figlio!». Steffy guarda l’anello, scoppia in lacrime e, felice, accetta la proposta di matrimonio.

Che sollievo per Hope!

Questo splendido ritratto pubblicato da Annika Noelle su Instagram sottolinea un momento di grazia dell’attrice di Boston, e sembra perfetto anche per descrivere il sollievo del suo personaggio, Hope. La moglie di Liam (Scott Clifton), infatti, vedrà finalmente terminare l’incubo della paternità del figlio di Steffy, inizialmente attribuita a suo marito. Poi, certo, la scappatella di lui con la sorellastra è ancora tutta da perdonare…