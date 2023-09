“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy non riesce a darsi pace

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 settembre al 6 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre

Rifugiatasi a Montecarlo con figli e baby sitter al seguito per cercare di riprendersi dalla morte del marito, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non riesce a darsi pace. Senza dare conto dei suoi spostamenti, esce di casa e vaga senza meta per il Principato. Non prestando minimamente attenzione a chi le sta intorno, con la mente persa nei suoi cupi pensieri. Ritorna con la memoria a quella terribile notte, nel vicolo alle spalle del ristorante Il Giardino, dove Sheila Carter (Kimberlin Brown) ha sparato prima a Finn (Tanner Novlan), che aveva cercato di proteggerla, e poi aveva rivolto la pistola contro di lei, decisa a ucciderla. Steffy si è salvata, ma non si rassegna di aver perso suo marito. La donna non sa ancora che Finn è vivo, miracolosamente scampato alla morte, e ora è in viaggio con Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) per venire a riprenderla e riportare lei e i piccoli Kelly e Hayes a casa, a Los Angeles. Peccato che nessuno, nemmeno Amelia (Nicola Posener), la baby sitter dei due bambini, né Taylor o Ridge, riescano a mettersi in contatto telefonico con Steffy. Ma Finn ha un solo obiettivo: riabbracciare i suoi figli e ritrovare la sua amata Steffy.

Madre e figlia!

Direste mai che queste signore sono l’una la figlia dell’altra? Ebbene, nella finzione di Beautiful tutto è possibile: Bridget, impersonata da Ashley Jones, è infatti la primogenita di Brooke (Katherine Kelly Lang) con Eric Forrester (John McCook), nonostante nella realtà le separino soltanto quindici anni. Kelly Lang ha postato questa foto con la collega fuori dal set: tra trucco, parrucco e luci giuste sembrano davvero due quasi coetanee.