“Beautiful”, le anticipazioni: Taylor e Brooke amiche? Chissà…

Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 marzo

Che sia passato il periodo dei grandi attriti per Taylor (Krista Allen) e Brooke (Katherine Kelly Lang)? In questo momento pare proprio che le due storiche rivali abbiano sotterrato l’ascia di guerra e stiano finalmente cercando di costruire un rapporto civile. Quando si ritrovano nella settimana di Natale per scambiarsi auguri e cortesie, Brooke s’informa sulla vita sentimentale di Taylor, ben sapendo che suo marito Ridge (Thorsten Kaye) l’ha appena rivista in compagnia dei figli… È evidente che della brace covi ancora sotto la cenere: loro, del resto, sono le donne più importanti nella turbolenta vita sentimentale di Ridge Forrester, e ne sono coscienti. Eppure Brooke suggerisce a Taylor di diventare amiche, superando i passati rancori come hanno già fatto le loro rispettive figlie Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle). Il discorso finisce inevitabilmente anche sullo scompiglio creato dall’arrivo in famiglia di Sheila Carter (Kimberlin Brown) e Deacon Sharpe (Sean Kanan). Le due “ex nemiche” procedono con i piedi di piombo, ma sembrano trovarsi d’accordo su tutto. O quasi. Sul loro rapporto pesano molte ombre. Saranno davvero intenzionate a superarle?

Solo con un peluche

Una delle immagini postate da Delon de Metz su Instagram sembra riassumere la situazione sentimentale di Zende, il personaggio che interpreta in Beautiful. Innamorato di Paris (Diamond White), non si è reso conto né dell’infatuazione, poi rientrata, della sua ragazza per Finn (Tanner Novlan), né del rapporto sempre più stretto che sta stringendo con Carter (Lawrence Saint-Victor). Così rimane stupito e amareggiato quando Paris rifiuta la sua proposta di nozze.