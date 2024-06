“Beautiful”, le anticipazioni: Taylor è messa all’angolo dal suo passato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14) Valeria Verri







Sheila Carter (Kimberlin Brown) sta assaporando la sua doppia vittoria. In primo luogo è scampata al carcere. Inoltre ha apparentemente ridotto a un agnellino Bill Spencer (Don Diamont), che ora non perde occasione per dichiararle il suo amore. È stato proprio lui a salvare la nostra tremenda dark lady da una sicura condanna, e lo ha fatto tirando fuori una vecchia storia che aveva sempre taciuto. Diversi anni fa, Taylor (Krista Allen) sparò a Bill, perché pensava che lui avesse approfittato di sua figlia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). La cosa, comunque, venne messa a tacere… Finché Bill non l’ha riesumata per ricattare Taylor e far sì che Steffy e suo marito Finn (Tanner Novlan) non testimoniassero contro Sheila. Obiettivo raggiunto. Taylor, però, adesso si tormenta. Pensa che per salvare lei da un processo e da una sicura condanna, una pericolosa psicopatica assassina come Sheila è in libertà. E chissà che cos’altro starà già escogitando nella sua mente malata… Per questo Taylor si sta seriamente interrogando sul fatto di costituirsi e dichiarare le proprie colpe, così da spezzare il ricatto di Bill e far sì che anche Sheila possa finire dietro le sbarre una volta per tutte.