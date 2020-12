“Beautiful”, le anticipazioni: Thomas ferisce suo padre

04 Dicembre 2020 | 12:22 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 dicembre

La follia di Thomas (Matthew Atkinson) è ormai fuori controllo e non risparmia nemmeno il piccolo Douglas (Joseph Henry Samiri), accusato di aver fatto naufragare il suo matrimonio. A questo punto, tutti condannano l’atteggiamento del giovane Forrester. Ormai è rimasto solo suo padre Ridge (Thorsten Kaye) a difenderlo. Se sapesse che lui stesso sta per essere vittima della sete di vendetta del figlio, però, forse sarebbe meno indulgente nei suoi confronti… Thomas viene casualmente a conoscenza della notte trascorsa dal padre ubriaco in una stanza del Bikini Bar, insieme con Shauna (Denise Richards). Decide quindi di sfruttare la cosa, per vendicarsi di Brooke (Katherine Kelly Lang), che non perde occasione per metterlo in cattiva luce agli occhi di Ridge. Con uno stratagemma, dopo aver convinto a dargli una mano il riluttante Danny (Keith Carlos), barista del Bikini, fa in modo che lui riveli a Brooke che suo marito, nella notte trascorsa fuori casa, non era solo, ma appunto in compagnia di Shauna. Brooke non crede alle proprie orecchie e si precipita a casa a chiedere chiarimenti. Ridge si ritrova in una situazione molto, molto imbarazzante, ed è costretto a confessare.

Una famiglia sorridente

Nella soap, il suo personaggio, Wyatt, ha appena chiesto in moglie Sally (Courtney Hope), ma nella realtà Darin Brooks è felicemente sposato da quattro anni. Lui e la moglie Kelly Kruger si sono conosciuti nel 2010 sul set di un’altra soap, Il tempo della nostra vita, e non si sono più lasciati. Eccoli nell’intimità della loro casa con la figlia Everleigh Jolie, nata lo scorso anno, e col quarto “membro” della famiglia, il meticcio Chancey.