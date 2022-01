“Beautiful”, le anticipazioni: Thomas, il manichino ti parla!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

È rimasto soltanto Liam (Scott Clifton) a essere certo che Thomas (Matthew Atkinson) sia una pericolo per se stesso e per gli altri, e in particolare per Hope (Annika Noelle). Da quando ha scoperto che il giovane Forrester tiene in casa un manichino con le fattezze di sua moglie, lo Spencer si è convinto che l’ossessione malata per Hope non gli è affatto passata.Thomas, invece, è riuscito a far credere a tutti gli altri come sia del tutto naturale che un simile manichino si trovi a casa sua: gli serve per provare immediatamente i modelli che crea per HFTF, la linea diretta da Hope! In realtà lo stilista, quando è solo, continua ad avere visioni terrificanti del manichino che si anima, che gli parla con la voce di Hope, che “diventa” una Hope quasi più vera dell’originale e lo rassicura sul loro futuro come coppia… Purché tolga di mezzo Liam, rimasto l’unica persona a frapporsi tra lui e la donna della sua vita! Il povero Thomas non sa più cosa fare: la sua parte razionale lo spinge a liberarsi del manichino, ma, quando cerca di farlo, la bambola “infernale” si anima, gli parla e lo esorta ad agire per riconquistare Hope. Il cervello di Thomas è sempre più instabile: e se non fosse follia, ma addirittura qualcosa di più grave?

Buon anno dai “Bridge”

Grande party di fine anno negli studi CBS di Hollywood, dove si gira Beautiful. Quale migliore augurio per un sereno 2022, allora, dell’abbraccio tra Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye, che della soap sono la coppia più amata? Nello sviluppo del racconto, Brooke e Ridge (i “Bridge”, per i fan…) sembrano aver finalmente ritrovato la felicità insieme… Ma a Beautiful non vi sono certezze per nessuno: cosa porterà l’anno nuovo a casa Forrester?