“Beautiful”, le anticipazioni: Thomas non si difende, attacca!

Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 marzo

Se i loro padri sono acerrimi nemici, Liam (Scott Clifton) e Thomas (Matthew Atkinson) non lo sono certamente meno. Liam è uno Spencer ed è deciso a difendere la sua Hope (Annika Noelle) da colui che, a ragione, continua a considerare una minaccia. Thomas, dal canto suo, è affascinante, sicuro di sé e profondamente disturbato nella sua ossessione per Hope. In più è un Forrester fino al midollo e sa di avere il padre Ridge (Thorsten Kaye) dalla propria parte, quindi fa anche il bello e il cattivo tempo in azienda, manipolando tutto e tutti. Solo Liam e Brooke (Katherine Kelly Lang) non ci cascano e sanno che Thomas nasconde qualcosa. I due giovani rivali finiscono per affrontarsi e, quando si trovano a tu per tu, Thomas sfida Liam: come mai non ha ancora messo un anello al dito di Hope? Non è che sotto sotto pensa ancora a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e non sa decidersi tra le due donne e le figlie che ha avuto da entrambe? Liam è sconvolto: la partita che Thomas ha deciso di giocare non è impostata sulla difesa, ma sull’attacco, e ora non c’è modo di smascherarlo perché lui si fa scudo con il (finto) fidanzamento con Zoe (Kiara Barnes).

Facciamo il bis?

Per festeggiare il quinto anniversario di matrimonio (ma stanno insieme da undici anni!) Darin Brooks e la moglie Kelly Kruger hanno trascorso una giornata all’aria aperta con la loro bellissima Everleigh Jolie, nata a settembre del 2019. La coppia ha sempre detto di volere un altro figlio e, mentre Wyatt, il personaggio dell’attore, cerca di ricostruirsi una vita accanto a Sally, non è improbabile che presto la famiglia Brooks si allarghi.