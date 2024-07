“Beautiful”, le anticipazioni: Thomas, ti rivoglio al mio fianco!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 luglio

Aveva giurato che mai più avrebbe avuto a che fare con Thomas (Matthew Atkinson), nemmeno a livello professionale. E invece Hope (Annika Noelle), dopo il disastroso esito dell’ultima collezione HFTF, si rende conto che l’insuccesso è in gran parte dovuto proprio all’assenza di Thomas e del suo talento come stilista nel team Forrester. A convincere Hope di quanto sia buona l’idea di ingaggiare nuovamente Thomas, se non vuol rinunciare alla sua collezione, è Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Dopo aver parlato con la propria psicoterapista, Thomas ora ammette di essere sempre attratto ma non più ossessionato da Hope, e dunque afferma di essere pronto a collaborare con lei. C’è un ostacolo, però: Liam (Scott Clifton). Il marito di Hope le fa promettere che cercherà un’alternativa a Thomas per HFTF. Ma alla fine Hope decide di testa sua e, di fronte al giovane Forrester, non riesce a far altro che proporgli di tornare a lavorare al suo fianco. Liam non la prenderà bene, mentre per il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri) sarà una vera festa.

Ritratto di famiglia

Difficile non vedere la somiglianza tra Sean Kanan e la figlia Simone Andrea, avuta dall’ex compagna, l’attrice Gladys Jimenez. Dal 2012 l’attore è sposato con la produttrice Michelle Vega, a sua volta madre di quattro figli. Ma se nella vita privata è un tranquillo papà, il suo personaggio di Beautiful, Deacon, torna prepotentemente alla ribalta in queste puntate quando Sheila (Kimberlin Brown) tradisce Bill (Don Diamont) proprio con lui.