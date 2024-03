“Beautiful”, le anticipazioni: Thomas torna a corteggiare Hope

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 marzo

Pian piano, usando il fascino che da sempre lo contraddistingue, Thomas (Matthew Atkinson) sta ripartendo alla conquista di Hope (Annika Noelle) e gioca ancora una volta la carta del piccolo Douglas. A questo proposito, non stupitevi se nei panni del bambino rivedrete il bravissimo Henry Joseph Samiri, che in alcune puntate era stato sostituito dal giovane collega Django Ferri. Samiri è una piccola star di Hollywood e ha dovuto assentarsi dal set di Beautiful per girare una parte in un’altra serie (Segreti di una tata, attualmente non visibile in Italia). Ora, però, Samiri è tornato e il suo personaggio sembra deciso a rimanere con papà Thomas e a non tornare a casa con Liam (Scott Clifton) e con “mamma” Hope. Quest’ultima non se la prende con Thomas. Anzi, mostra molta comprensione nei confronti della sua volontà di ricostruire un rapporto col suo figlio legittimo, che pure ha vissuto in affido con Hope, Liam e la piccola Beth per molti mesi. Thomas giura di essere guarito dai suoi problemi psicologici. E quando salta fuori di nuovo il manichino con le fattezze di Hope a casa sua, giura di non saperne nulla. E Hope gli crede.

Annika ritrova l’amore

A proposito di Annika Noelle, mentre la sua Hope sta lentamente ricadendo nella tela di ragno tesa da Thomas, lei festeggia questo primo scorcio dell’anno presentando su Instagram il suo nuovo amore. E per farlo sceglie una serie di istantanee scattate in una macchinetta da foto tessera (un po’ come nel film "Il meraviglioso mondo di Amélie"). L’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore si chiama John Patrick Amedori ed è anche lui attore.