“Beautiful”, le anticipazioni: ti devo dire una cosa…

Da settimane Hope (Annika Noelle) deve fare i conti con un marito, ovvero Liam (Scott Clifton), che non è esattamente “presente”. Da quando ha confessato di aver avuto un flirt con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha fatto di tutto per essere perdonato dalla moglie, ma ora che Hope ha ufficialmente messo una pietra sopra all’accaduto, Liam, anziché comportarsi come un marito modello e far sentire sua moglie al centro dell’universo, coccolandola e riempiendola di attenzioni, continua a macerarsi. Ogni volta che chiede chiarimenti, Hope si sente rispondere da lui che ha fatto una cosa orribile e che non può essere perdonato. Hope è convinta si riferisca alla notte con Steffy e lo rassicura. Ma il tormento di Liam è un altro: sa di avere investito e ucciso Vinny (Joe LoCicero) e, con la complicità del padre Billy (Don Diamont), che per proteggerlo ha cancellato ogni traccia dal luogo dell’incidente, è fuggito come un pirata della strada. Billy esorta il figlio a nascondere la verità a Hope ma Liam, dopo aver finalmente fatto l’amore con lei, a suggello della loro ritrovata armonia, le dice che è stanco di tacere e le confessa quello che ha fatto.

Una grande trasformista

Alzi la mano chi ha subito riconosciuto, nella splendida ragazza qui a lato, Diamond White, l’interprete di Paris Buckingham? In questa foto, che lei stessa ha postato su Instagram, era una splendida diciottenne, con i capelli ricci domati e allungati con le extension. L’attrice spiega che adora giocare con i suoi capelli che ora, nelle puntate italiane di Beautiful, sono cortissimi, ricci e color platino. Ma li ha avuti anche rossi (la vedremo presto così) e lunghissimi con treccine afro.