“Beautiful”, le anticipazioni: ti prego, Eric, riprendimi con te

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 gennaio al 4 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Difficile per Eric (John McCook) perdonare Quinn (Rena Sofer) e riaccoglierla in casa dopo ciò che ha fatto… Cercare di buttare all’aria il matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) non è cosa che il patriarca Forrester sembri disposto ad archiviare facilmente. Ma c’è chi si è accorto che sotto quell’apparente severità il suo cuore batte ancora per Quinn: è Shauna (Denise Richards), che, nonostante il suo innegabile ruolo negli intrighi dell’amica, è seriamente pentita di aver cercato di portare via Ridge a Brooke e sta cercando in tutti i modi di fare ammenda. Così parla a cuore aperto a Eric e gli confida che Quinn spera di essere perdonata e di tornare a essere sua moglie. Il vecchio Forrester tentenna, dice che quello che ha fatto è davvero troppo grave, ma ammette che Quinn gli manca tantissimo. Non sa che lei è lì, nascosta, e che ha ascoltato tutto. Appena Shauna lascia il campo, Quinn appare davanti a Eric e, trapassandolo con i suoi occhi blu, gli chiede con voce suadente: «Davvero ti sono mancata?». E le difese di Eric crollano come un castello di sabbia.

Matthew fa il cowboy

Lassù nel Montana, tra mandrie e cowboy... Matthew Atkinson si è concesso un ritemprante weekend in un ranch sulle Rocky Mountains. Il suo sorriso è quello che i fan sperano di vedere presto ricomparire anche sul volto di Thomas, il suo personaggio in Beautiful. Al momento Thomas è ancora ricoverato in terapia intensiva, ma l’intervento cui verrà sottoposto in queste puntate avrà un esito positivo e il ragazzo riprenderà coscienza.