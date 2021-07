“Beautiful”, le anticipazioni: ti prego, portami via da qui!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 luglio

Come una furia, non appena saputo che Flo (Katrina Bowden) è tenuta prigioniera, Wyatt (Darin Brooks) si precipita a casa di Sally (Courtney Hope). Dopo aver sfondato la porta d’ingresso, si trova di fronte la donna che ama incatenata a un calorifero e che lo implora di portarla via da lì. La rabbia di Wyatt diventa incontenibile quando, dopo aver liberato Flo, la ragazza gli spiega che cosa c’è dietro al folle gesto di Sally: la stilista, stressata per la fine della relazione con lui, si è finta malata terminale. Quindi, con la complicità di Penny Escobar (Monica Ruiz), per riconquistarlo e come ultima spiaggia, era decisa a sedurlo per restare incinta. Dopo essersi abbracciati e giurati di non lasciarsi più, Wyatt e Flo decidono di affrontare Sally e la dottoressa Escobar: quest’ultima si dichiara profondamente pentita di ciò che ha fatto e sa che, se venisse reso pubblico il suo comportamento, le costerebbe la radiazione dall’Ordine dei medici. Sally è ancora più umiliata e amareggiata per come sono andate le cose, ma ama Wyatt e avrebbe fatto qualunque cosa per riaverlo. Entrambe le donne supplicano Flo e Wyatt di perdonarle e non denunciarle alla polizia.

Festa in famiglia

Per la seconda volta (la prima è stata nel 2019) Jacqueline MacInnes Wood si è da poco aggiudicata i Daytime Emmy Awards (i premi alla programmazione televisiva diurna americana), dove ha conquistato la statuetta come migliore attrice protagonista in una serie drammatica per Beautiful. E ha deciso di festeggiare in famiglia, insieme con il marito Elan Ruspoli e i loro due figli, Rise e il piccolo Lenix, nato lo scorso febbraio.