“Beautiful”, le anticipazioni: ti prego, ricominciamo…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 luglio

La travolgente (e segretissima) passione che ha sconvolto le vite di Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer) ha rischiato di essere scoperta: questo avrebbe significato la rovina sicura per entrambi. Per lei, che è la moglie di Eric (John McCook), e per lui, mega dirigente e avvocato di fiducia della Forrester. Nessuno dei due ha intenzione di rinunciare ai propri privilegi e stanno cercando (seppur con fatica) di dimenticare quello che c’è stato tra loro. Zoe (Kiara Barnes), è convinta addirittura che Quinn abbia cercato di convincere Carter a perdonarla e a rimettersi con lei e infatti, dopo avergli ribadito per l’ennesima volta quanto sia innamorata di lui, riesce finalmente a riconquistarlo: Zoe e Carter si scambiano un lungo bacio, che dovrebbe suggellare la loro ritrovata armonia e un futuro pieno d’amore. Peccato che ogni volta che si ritrovano da soli, Quinn e Carter ritornino col pensiero ai loro focosi incontri sexy che cercano invano di cancellare dalla memoria. Ora però che Carter ha di nuovo Zoe al proprio fianco, sarà forse più facile per i due amanti segreti rinunciare l’uno all’altra. Forse.

John è il migliore!

Miglior attore protagonista: giunto alla quarta nomination John McCook ce l’ha fatta e si è aggiudicato il Daytime Emmy Award. Ecco lo storico interprete di Eric Forrester con l’ambita statuetta, festeggiato dal collega Don Diamont, dalla moglie Laurette Spang e dalla consorte di Diamont Cindy Ambuehl. McCook è il solo attore di Beautiful, con Katherine Kelly Lang, a essere presente nella soap fin dalla prima puntata.