“Beautiful”, le anticipazioni: torna la guerra in casa Forrester

Anche nei salotti eleganti dei quartieri alti di Los Angeles possono volare schiaffoni quando si arriva ai ferri corti. E non è un modo di dire! Ridge (Thorsten Kaye) confessa a Brooke (Katherine Kelly Lang) di essersi lasciato andare un po’ troppo con Shauna (Denise Richards) e la moglie non la prende bene. Sa bene che l’avvenente rivale è sostenuta e appoggiata dall’amica Quinn (Rena Sofer), che non ha mai fatto mistero di detestare Brooke e di tifare perché Shauna possa prendere il posto accanto a Ridge. Brooke vorrebbe veder cacciate da villa Forrester entrambe le donne, ma Eric (John McCook), che pure solidarizza con lei e disapprova il comportamento del figlio, le dice che non ha nessuna intenzione di lasciare la moglie Quinn. Quinn ascolta non vista lo sfogo di Brooke e dopo la “assale” accusandola di essere la sola responsabile dell’infedeltà di Ridge. Interviene anche Shauna a rincarare la dose e si becca uno schiaffo da Brooke, scatenando così la reazione di Quinn che colpisce Brooke con tale violenza da farla finire a terra. La guerra per la conquista di Casa Forrester è ufficialmente iniziata, e sarà un conflitto senza esclusione di colpi.

Buon compleanno!

In occasione del trentaquattresimo compleanno di Beautiful, i suoi interpreti (regolarmente “testati” per il Covid-19) hanno salutato gli appassionati della soap all’ingresso degli studios. I fan, senza scendere dall’auto, con i finestrini abbassati e indossando le mascherine, hanno potuto chiacchierare con i loro idoli. Ad accoglierli, tra gli altri, c’erano Jacqueline MacInnes Wood, Thorsten Kaye, Matthew Atkinson e John McCook.