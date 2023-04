“Beautiful”, le anticipazioni: torna tra le mie braccia, Ridge

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 aprile al 5 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 aprile al 5 maggio

Com’è nella migliore tradizione di Beautiful, un Forrester non può rimanere senza una donna al fianco nemmeno per un’ora. Dopo aver preso a pugni il rivale Deacon (Sean Kanan), reo di aver fatto ubriacare sua moglie Brooke (Katherine Kelly Lang) la notte di Capodanno e averla baciata, Ridge (Thorsten Kaye) lascia scossa e incredula la stessa Brooke. L’accusa di aver scelto Deacon e aver mandato all’aria il loro rapporto. Ancora pesto e insanguinato, quindi, Ridge si precipita alla casa sulla scogliera e qui, appunto, ritrova subito l’ex moglie Taylor (Krista Allen) che si affretta a medicarlo. Incontra anche i due figli Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson) che, una volta al corrente dell’accaduto, esortano il padre a non tornare più a casa da Brooke. Nel frattempo la Logan sta disperatamente cercando di mettersi in contatto con Ridge per dirgli la sua versione sui fatti di Capodanno. Peccato che Thomas si sia impossessato del cellulare del padre e cancelli tutti i messaggi e le chiamate di Brooke in entrata. Intanto Ridge chiede a Taylor di rimanere da lei. La loro prima notte insieme, all’insegna dei ricordi, sarà platonica. Ma la passione è dietro l’angolo.

Sempre affascinante

Per Diamond White e per il misterioso autore di questo scatto, una sosta per fare benzina e bere qualcosa diventa l’occasione per trasformare un distributore in un set fotografico. L’interprete di Paris si concede all’obiettivo struccata, ma super affascinante. Del resto, anche nelle puntate di Beautiful che stiamo seguendo, Paris è sempre più al centro dei desideri di Carter (Lawrence Saint-Victor), che non può resistere alla sua carica seduttiva.