“Beautiful”, le anticipazioni: tra Eric e Donna si riaccende il fuoco

Sono passati ben 17 anni dal contrastato e turbolento matrimonio tra Donna Logan (Jennifer Gareis) ed Eric Forrester (John McCook), ma per i due ex coniugi è come se non fosse trascorso neanche un giorno. Quell’attrazione fatale che li aveva spinti tra le braccia l’uno dell’altra, ora si ripropone facendo ritrovare a Eric l’energia di un tempo. Un’energia che nemmeno la moglie Quinn (Rena Sofer) era riuscita a risvegliare. Così, con il consenso del marito, Quinn era finita tra le braccia di Carter (Lawrence Saint-Victor) per dare sfogo a quei desideri che Eric non era più in grado di soddisfare. Pessima mossa, per altro, visto che i due amanti si erano innamorati per davvero. Infine lei, pentita, aveva deciso di troncare con Carter e tornare dal marito. Nel frattempo, però, il vecchio Forrester si è appunto lasciato sedurre dalla sensualissima Donna, tornata all’attacco e ben determinata a restare al fianco del fondatore della Forrester. Per ora la loro love story è segreta, ed Eric sta raccontando mille bugie a Quinn per farle credere di essere in giro per affari o in palestra, mentre in realtà si sta incontrando con Donna. Ma fino a quando riuscirà a mantenere clandestina la relazione?

Promessi sposi

Appena tornati a Los Angeles dopo la trasferta a Roma per girare alcune puntate di Beautiful, Matthew Atkinson, il nostro Thomas, e la fidanzata Brytnee Ratledge hanno affrontato un momento cruciale: la proposta di matrimonio. Entrambi hanno pubblicato sui loro profili Instagram la foto in cui brilla, all’anulare sinistro di Brytnee, il diamante che sancisce il nuovo status dei due innamorati: promessi sposi! A quando le nozze? Vi terremo informati!