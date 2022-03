“Beautiful”, le anticipazioni: tra noi c’è uno Zende di troppo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 marzo

Presa tra i due fuochi di Carter (Lawrence Saint-Victor) e Zende (Delon De Metz) che la vogliono a tutti i costi a lavorare alla Forrester, e la sorella Zoe (Kiara Barnes) che invece vorrebbe vederla sparire perfino da Los Angeles, Paris Buckingham (Diamond White) decide alla fine di restare. E naturalmente Zoe non la prende affatto bene. Stanca delle continue frecciatine della sorella, battutine che a lei appaiono inspiegabili, Paris decide dunque di affrontarla e di cercare di capire perché ce l’abbia così tanto con lei. Le scuse che Zoe accampa per spingerla a rifiutare il posto alla Forrester sono francamente risibili: le dà dell’arrampicatrice sociale che cerca di sedurre Zende… Paris a questo punto accusa la sorella di essere gelosa del giovane Forrester, quando invece dovrebbe ritenersi più che paga di essere fidanzata con Carter. Ma da come Zoe parla del fidanzato, riferendosi a lui come «il direttore generale della Forrester», la giovane Paris capisce che in fondo la sorella non è davvero innamorata di Carter e che quindi cerca di mantenere aperte tutte le sue possibilità, soprattutto con Zende. Tra le due sorelle adesso è lite aperta, e ora la “palla” passa a Zende: come si comporterà?

Che squadra i Diamont!

Stanno insieme da più di vent’anni, hanno due gemelli (Anton e Davis, nati nel 2003) e sono marito e moglie dal 2012: Don Diamont e la moglie Cindy Ambuehl non perdono occasione per postare foto che li ritraggono felici e innamorati. L’attore che interpreta Bill Spencer a Beautiful è molto popolare, ma la moglie, ex attrice, non è da meno: a Hollywood è una celebrità come agente immobiliare specializzata in appartamenti e ville di lusso!