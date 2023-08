“Beautiful”, le anticipazioni: tra Sheila e Li rispunta Steffy

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 agosto al 1 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 agosto al 1 settembre

Due donne unite da un figlio… E dalla incapacità di amarlo in modo normale. Da tutti creduto morto, Finn (Tanner Novlan) è tenuto segregato dalla dottoressa Li (Naomi Matsuda), sua madre adottiva, in una stanza d’albergo attrezzata e allestita come una stanza d’ospedale. Appena fuggita dal carcere, Sheila (Kimberlin Brown), madre biologica di Finn, si precipita da Li per avere risposte sulla fine di suo figlio e lo trova in coma. Le due rivali sanno che se una denunciasse l’altra, le cose si metterebbero male per entrambe: Sheila è una criminale evasa di galera; Li è un medico che sta ingannando un’intera famiglia per tenere Finn accanto a sé. Ovviamente l’incontro tra loro non è dei più cordiali e Sheila minaccia di uccidere Li se proverà a tradirla. Nel frattempo, mentre sono al capezzale di Finn, per un attimo il giovane apre gli occhi, spaesato. Prima di ripiombare in un sonno profondo, però, riesce a pronunciare una sola parola: il nome di sua moglie, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Li si deve assentare per prendere alcune medicine, ma Sheila è all’erta: un passo falso e non esiterà a usare la violenza, come ha già fatto in passato.

La donna dai due volti

Dolcissima con la figlia Sophia Rose (11 anni) che le appena fatto gli auguri per i suoi 53 anni, Jennifer Gareis si trasforma in una bomba sexy sul set di Beautiful, dove veste i panni (ultimamente assai succinti) di Donna Logan. In queste puntate Hope (Annika Noelle) scopre la relazione extraconiugale di nonno Eric (John McCook) con zia Donna. Manterrà il segreto? Di sicuro non correrà a rivelarlo a Quinn (Rena Sofer), legittima consorte del nonno, che non le è mai piaciuta