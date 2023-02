“Beautiful”, le anticipazioni: tutti pazzi per Paris

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Mai come in questo periodo, nella soap americana è stato il momento di Paris (Diamond White). Bella, intelligente, “trasformista” (ora ha i capelli color arancio), dal temperamento fantasioso e passionale, sta letteralmente stregando tutti gli uomini della Forrester. Allontanatasi spontaneamente dalla casa dello sposatissimo Finn (Tanner Novlan), perché provava un’attrazione proibita nei suoi confronti, si è ritrovata a coabitare con Thomas (Matthew Atkinson) che le ha confessato di amarla e le ha chiesto di lasciare Zende (Delon de Metz) per mettersi con lui. La giovane, pur lusingata da tante attenzioni, ha però ribadito a Thomas di considerarlo solo un amico, perché ama Zende. Si confida quindi con Carter (Lawrence Saint-Victor) e lo prega di essere discreto e non rivelare nulla a Zende, anche perché Thomas se n’è già andato di casa. L’avvocato dei Forrester le chiede se lei abbia una vaga idea dell’effetto che provoca negli uomini… Comunque le promette che terrà la bocca chiusa. Anzi, si offre anche di aiutare Paris a gestire meglio le sue finanze, e lei si dice certa che un uomo tanto speciale com’è lui sia destinato a trovare presto la sua anima gemella.

Love in Italy

Come suggellare una storia d’amore? Beh, per Matthew Atkinson, interprete del tormentato Thomas di Beautiful, la risposta è stata stupire la neofidanzata Brytnee Ratledge con un romantico tour made in Italy. Una volta nella magica Firenze, poteva mancare la foto ricordo da piazzale Michelangelo con vista sulla città d’arte? No! Ed eccola, dunque, qui a destra. Le altre tappe della coppia sono state Roma, l’immancabile Venezia e le Alpi