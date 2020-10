“Beautiful”, le anticipazioni: un amore disperato

23 Ottobre 2020 | 14:56 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Appena la verità è venuta a galla, è risultata chiara la responsabilità di Thomas (Matthew Atkinson) nell’aver tenuto nascosto a Hope (Annika Noelle) che Beth era viva. Ma il giovane Forrester è sparito dalla circolazione e ormai è come una bomba sul punto di esplodere. La miccia sarà accesa involontariamente proprio da Hope. Lei lo chiama al cellulare e lui, per la prima volta dopo essersi negato a tutti per giorni, decide di risponderle. Ma la delusione di Thomas è grande: la moglie vuole solo annunciargli che chiederà l’annullamento del matrimonio. Così, quando il ragazzo scopre che Hope si trova nella casa sulla scogliera con Brooke (Katherine Kelly Lang) che la sta aiutando a raccogliere gli effetti personali di Beth, la raggiunge e irrompe come una furia gridando che loro due sono destinati a stare insieme per sempre. Afferra Hope per un braccio, lei si divincola e fugge fuori di casa, ma lui le è di nuovo addosso. Brooke interviene per aiutare la figlia, c’è una colluttazione, Thomas perde l’equilibrio e precipita dalla scogliera sulla spiaggia, sotto lo sguardo sconvolto delle due donne.

Ecco i gioielli di Don

Siamo abituati a vederlo nei panni un po’ cinici e senza scrupoli di “Dollar Bill” nella finzione di Beautiful, ma nella realtà Don Diamont, oltre a essere il padre amorevole di ben sei figli maschi, è anche un grande amante degli animali, come dimostra questa foto che lo ritrae in piscina con Deus e Jagger, i suoi amatissimi bracchi ungheresi, a fargli da “salvagente”. A loro ha dedicato addirittura una pagina su Instagram: l’“indirizzo” è @deusandjagger.