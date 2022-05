“Beautiful”, le anticipazioni: un anello può cambiarti la vita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 maggio al 3 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 maggio al 3 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Chi l’avrebbe detto! Nel giro di pochi giorni Flo (Katrina Bowden) riesce a mettere a segno un doppia vittoria personale: diventare una Logan (con tanto di documentazione che certifica il nuovo status) e essere a un passo dal diventare una Spencer, avendo accettato la proposta di matrimonio che le ha fatto Wyatt (Darin Brooks). Tutto questo senza ricorrere a intrighi, al contrario di sua madre Shauna (Denise Richards). Anzi, Flo si è resa protagonista di un gesto di grande altruismo: donare un rene alla zia Katie (Heather Tom) salvandole così la vita. Ed è proprio Katie la principale promotrice dell’ingresso in famiglia di Flo, il cui padre biologico era Storm, fratello di tutte le Logan. Donna (Jennifer Gareis) spalleggia la sorella riuscendo così anche a convincere la più riluttante Brooke (Katherine Kelly Lang) a concedere il cognome alla giovane. Flo si presenta a Villa Forrester per mostrare alla madre l’anello di fidanzamento e annunciare che ora è anche una Logan a tutti gli effetti. Shauna non può che gioire della notizia, che condivide subito con l’amica Quinn (Rena Sofer), presente al grande annuncio: ora saranno consuocere, visto che lei è la madre di Wyatt.

Brooke e le sue donne

Katherine Kelly Lang è una mamma chioccia, proprio come il suo personaggio, Brooke. L’attrice va orgogliosa del ramo femminile della sua famiglia, giunto alla quarta generazione: con lei nella foto la madre Judith, attrice e figlia di Charles Lang, grande direttore della fotografia, vincitore di un Oscar nel 1932. Completano il quadro la figlia Zoe Katrina e suo figlio Reign. Manca solo la primogenita Zuma.