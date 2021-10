“Beautiful”, le anticipazioni: un bacio appassionato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Grandi sconvolgimenti sono in atto alla Forrester. In mezzo a bufere in corso e a bufere in arrivo, trova il modo intanto di sbocciare l’amore tra Zoe (Kiara Barnes) e Carter (Lawrence Saint-Victor). La modella infatti finisce per cedere al fascino del bell’avvocato, che la sta corteggiando tenacemente fin dal matrimonio mancato della giovane con Thomas (Matthew Atkinson). Il bacio tra i due segna l’inizio di un nuovo corso nella vita di Carter, che da ora in poi sarà al centro delle vicende della soap. A partire dal rapporto di fiducia e amicizia con Ridge (Thorsten Kaye), che decide di nominarlo direttore operativo della Forrester, oltre a lasciargli il ruolo di legale di fiducia della famiglia e dell’azienda che già ricopriva. In questi giorni difficili, in cui Steffy sta scivolando nel baratro della tossicodipendenza, del resto, Carter è sempre molto vicino a Ridge. Inoltre lo stilista gli comunica che - com’è nella tradizione della soap - dovrà officiare le nuove nozze (dopo quelle di Las Vegas) tra lui e Shauna (Denise Richards). Ma Carter, che di Ridge è amico, oltreché collaboratore, prova a fargli capire che questo matrimonio “non s’ha da fare” e che dovrebbe ragionarci ancora un po’ prima di dire sì.

Sempre in sella

Sportiva per tradizione familiare, Katherine Kelly Lang ci ha abituati alle sue tante passioni: triathlon, mountain bike, equitazione… Ed eccola proprio durante una passeggiata a cavallo in una pausa dal set. Pausa di relax, perché la sua Brooke non sta passando un bel momento. Il matrimonio con Ridge è finito, ma lei è certa che ci sia lo zampino di Quinn (Rena Sofer), che ha fatto in modo che Ridge cedesse a Shauna. Riuscirà a dimostrarlo?