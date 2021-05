“Beautiful”, le anticipazioni: un bacio di troppo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 maggio al 4 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 maggio al 4 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Difficile dimenticare una passione travolgente come quella che, in un passato neanche poi così lontano, ha legato Brooke (Katherine Kelly Lang) a Bill (Don Diamont). Ma anche due caratteri troppo forti e troppo impulsivi per riuscire a stare insieme per sempre. Così lei è tornata con Ridge (Thorsten Kaye), il grande amore della sua vita, e lui con Katie (Heather Tom), sorella di Brooke e madre di suo figlio Will. Ma tra i due la fiamma non si è ancora spenta. Bill passa a casa di Brooke e la trova intenta a da baby sitter a Douglas (Henry Joseph Samiri). Tra loro l’argomento del giorno è sempre quello, Thomas (Matthew Atkinson) e il matrimonio “farsa” che sta mettendo in scena per riconquistare Hope (Annika Noelle). L’unico che sembra non capirlo è Ridge e Brooke se ne rammarica perché lei e il marito si stanno allontanando sempre di più. Bill le ricorda che lui è pronto a sistemare ogni cosa se ce ne fosse bisogno, è lì per aiutarla e sostenerla. Si sa bene che Thomas è un mostro e se Ridge non è pronto a riconoscerlo, ci penserà lui. I due si abbracciano e, dopo essersi guardati negli occhi, si lasciano andare a un bacio liberatorio. Ma qualcuno, dall’esterno, ha visto tutto...

Mamma al top

Anche nella vita, Jacqueline MacInnes Wood non trascura mai l’aspetto, proprio come Steffy, il suo personaggio in Beautiful. Del resto, l’attrice canadese non ha bisogno di tanti trucchi per mostrare la sua bellezza: le basta sfoggiare uno dei suoi irresistibili sorrisi mentre si lascia travolgere dall’amore per i suoi due maschietti, Rise e l’ultimo arrivato Lenix (3 mesi), nati dal matrimonio con il produttore Elan Ruspoli.