“Beautiful”, le anticipazioni: un brindisi di troppo per Brooke

Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 marzo

Mai pestare la coda di una vipera: si rischia il morso! Peccato che Brooke (Katherine Kelly Lang) se ne sia dimenticata… A Sheila (Kimberlin Brown), infatti, bastano le minacce della rivale che le intima di stare lontana dai Forrester e da Deacon (Sean Kanan) per mettere in atto la peggiore delle vendette: fare sì che Ridge (Thorsten Kaye) la lasci e si rimetta con Taylor (Krista Allen), giudicata “buona” perché le ha permesso di trascorrere il Natale in famiglia. Sheila è venuta a sapere dei trascorsi di Brooke con l’alcol, e così fa in modo di scambiare le bottiglie di champagne analcolico che verranno consegnate a Casa Forrester per la festa di Capodanno con bottiglie di champagne “vero”, alcolico. Ridge, in viaggio per lavoro, ha promesso a Brooke di tornare prima di mezzanotte per festeggiare con lei. Purtroppo il brutto tempo gli rovina i piani, e così Brooke si ritrova sola con Deacon, venuto a farle gli auguri. Stappano una bottiglia “analcolica” e in pochi minuti Brooke ricade nella dipendenza, passando dallo champagne alla vodka, e finendo per baciare Deacon. Non visto, dalla scala li osserva il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri). Il risveglio ora è da incubo: che cosa dirà Brooke a Ridge?

Nozze in casa Diamont?

Piccoli Diamont crescono. Per Lauren Braun, primogenito di Don Diamont e della prima moglie Laura, pare arrivato il momento di mettere su famiglia. L’interprete di Bill Spencer ha postato una foto del figlio con la neo fidanzata Nicole Taylor Franzen, produttrice. L’attore ha altri cinque figli, due dei quali avuti con l’attuale moglie Cindy, e un nipote rimasto orfano che lui ha cresciuto insieme ai cugini.