“Beautiful”, le anticipazioni: un brutto incidente per Steffy

Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 luglio

Quando la volitiva Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) inforca una motocicletta non c’è da star tranquilli. Infatti, come già successo in passato, quando la rampolla Forrester si trovò tra la vita e la morte dopo una brutta caduta dalla sua rombante moto, purtroppo la storia si ripete. E questa volta a causare l’incidente, seppur involontariamente, è Bill (Don Diamont), che si trova così a prestare i primi soccorsi: Steffy giace sull’asfalto priva di sensi e rimane incosciente anche una volta arrivata in ospedale. Bill, agitatissimo, chiama Ridge (Thorsten Kaye) e lo informa di quanto è successo, omettendo però di essere stato la causa della caduta. A occuparsi di Steffy c’è un giovane medico, John Finnegan (Tanner Novlan), che rassicura Spencer e Ridge, che nel frattempo giunto al capezzale della figlia. La giovane è attentamente monitorata e gli esami stanno dando esiti favorevoli, sebbene lei non abbia ancora ripreso conoscenza. Entra in scena così il dottor Finnegan (detto Finn), destinato ad avere un ruolo di primo piano nella storia di Beautiful e, in particolare, nelle vicende che riguardano Steffy. Un bel volto nuovo nella soap americana.

Sei forte papà!

Don Diamont è un superpapà, e non soltanto nella realtà. Il giovane collega Scott Clifton, che nella finzione di Beautiful impersona suo figlio Liam, ha gratificato l’attore postando su Instagram questa foto, corredata da una lunga didascalia: «Mi ha dato consigli, mi ha protetto, mi ha rimproverato e tirato su di morale quando ne avevo bisogno. E non perché io sia speciale. Lui lo è. Nella vita ho avuto la fortuna di avere due padri!».