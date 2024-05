“Beautiful”, le anticipazioni: un fallimento per Hope

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 al 31 maggio

Mentre il “ciclone Sheila” deve ancora essere metabolizzato da tutti, alla Forrester si torna a parlare di moda. È il momento della collezione HFTF, firmata da Hope (Annika Noelle), che per la prima volta viene realizzata da Eric (John McCook) e Zende (Delon De Metz) in veste di designer, anziché da Thomas (Matthew Atkinson). Il giovane è stato messo in disparte per i suoi maneggi, che hanno portato al divorzio tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), ma la semi-stroncatura della nuova linea HFTF da parte della stampa lo rimette in gioco. I giornalisti specializzati rimpiangono lo stile del rampollo Forrester e Hope stessa, pur a malincuore, è costretta ad ammettere che bisognerebbe chiedergli di tornare al lavoro, magari da remoto. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trova improvvisamente davanti il fratello, che si è intrufolato nel suo ufficio: ha letto le recensioni negative su HFTF e vuole rimettersi in pista per aiutare Hope. Si dice rammaricato per il proprio comportamento, ma non può restare a guardare la collezione sua e di Hope finire così. Steffy è scettica, ma sa che Thomas ha ragione.

Naomi testimonial

Maggio negli Stati Uniti è il mese dedicato al contributo culturale che i cittadini di origine asiatica (inclusi quelle delle isole del Pacifico) danno al Paese. Beautiful ha scelto come testimonial per l’Asian American Pacific Islander Month Naomi Matsuda, che nella soap è la madre adottiva di Finn (Tanner Novlan). L’attrice, nata a Nagasaki, in Giappone, si è trasferita da bambina negli Stati Uniti ed è stata invitata in tv a parlare della sua esperienza di vita.