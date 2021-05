“Beautiful”, le anticipazioni: un fratello di cui vergognarsi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Da principio Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non si era resa conto della gravità di quanto stava facendo. Ora, però, capisce di essere stata una pedina nelle mani di Thomas (Matthew Atkinson) quando questi le ha suggerito di baciare Liam (Scott Clifton) proprio mentre Hope (Annika Noelle) li stava guardando. Lo scopo di Thomas non era tanto quello di fare “riavere” a lei Liam, quanto quello di separare Liam da Hope facendo in modo che la giovane Logan si rifugiasse tra le sue braccia. Siccome i risultati tardavano a farsi vedere, Thomas ha coinvolto l’inconsapevole Zoe (Kiara Barnes): l’ha sedotta facendole credere di essere innamorato di lei, ed è arrivato a chiederla in moglie provocando la reazione angosciata del figlioletto Douglas (Henry Joseph Samiri), che stravede per Hope e vorrebbe vedere lei e non Zoe accanto al suo papà. Steffy finalmente vede dipanarsi davanti ai suoi occhi la manovra di Thomas e affronta il fratello dicendosi disgustata da come sta manovrando tutti (lei compresa!) come burattini per ottenere ciò che vuole. E Thomas non nega. Anzi, ammette ogni addebito: Zoe gli piace, ma tutto quello che sta facendo è finalizzato a riavere Hope.

L’hobby di Douglas

https://www.instagram.com/p/CN-Y-VcjuYJ/

Douglas ha un ruolo sempre più cruciale nelle puntate di Beautiful di queste settimane. Il suo piccolo interprete Henry Joseph Samiri, però, è molto impegnato anche fuori dal set. Il giovanissimo attore ha un profilo Instagram, che la mamma lo aiuta a gestire (così come lo aiuta a imparare le battute nella soap). Dalle foto pubblicate, dunque, impariamo che Henry si diletta a nutrire le galline del suo pollaio e raccoglie personalmente le uova che poi mangerà.