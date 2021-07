“Beautiful”, le anticipazioni: un giuramento tradito

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 luglio

Altro che Giuramento di Ippocrate! La dottoressa Penny Escobar (Monica Ruiz) non solo ha mentito e continua a mentire sulla malattia di Sally (Courtney Hope), che sta benissimo, ma arriva a fare del male a Flo (Katrina Bowden) per impedirle di rivelare la verità a Wyatt (Darin Brooks). Penny arriva a casa di Sally proprio mentre la stilista sta discutendo animatamente con Flo, che ha appena scoperto le bugie riguardanti la sua presunta malattia. Sally è convinta che il fine giustifichi i mezzi e così si è finta malata terminale solo per riconquistare Wyatt e riprendersi ciò che pensa essere suo. Flo ribatte che è egoista e psicotica, e si accinge a mandare un messaggio al giovane Spencer per metterlo al corrente delle novità. Per la dottoressa Escobar questo significherebbe essere radiata dall’ordine dei medici e non lo può permettere: afferra un candelabro e colpisce Flo sulla testa. Il colpo è violento, ma non fatale... E ora? Ormai in preda al panico, le due donne trascinano Flo fuori di casa proprio qualche minuto prima che arrivi Wyatt, e decidono di rapirla finché non andrà in porto il folle piano di Sally: restare incinta di Wyatt!

Jacqueline fa il bis

Solo tre anni fa, Jacqueline MacInnes Wood era salita per la prima volta sul palco dei Daytime Emmy Awards, gli “Oscar” delle soap, votata come miglior attrice protagonista. Ora è arrivata la seconda vittoria, ed è meritatissima, visto che il personaggio di Steffy, interpretato dall’attrice canadese da 13 anni, è ormai una donna dalle mille sfaccettature. Jacqueline ha dedicato la vittoria a tutta la troupe di Beautiful, al marito e ai due figli.