“Beautiful”, le anticipazioni: un improvviso ritorno di fiamma

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 gennaio

Nonostante le alterne vicende della loro relazione, tra Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline McInnes Wood) è sempre rimasto «qualcosa di speciale», come lui ama definire l’attrazione che lo spinge verso la madre di sua figlia. Ciò vale anche adesso, nonostante Liam sia sposato con Hope (Annika Noelle), madre dell’altra sua figlia. Insomma, le diversissime Steffy e Hope convivono nel cuore del giovane Spencer, perché nessuna delle due è mai riuscita a spodestare del tutto l’altra. Così, quando Liam passa a casa di Thomas (Matthew Atkinson) per cercare Hope, che ancora non è tornata a casa, e intravvede l’odiato rivale baciare sua moglie, fugge sconvolto. In realtà Thomas è in preda a una delle sue allucinazioni e sta solo baciando il manichino “sosia” di Hope. Ma Liam non lo capisce, e si precipita furioso da Steffy per dirle ciò che crede di aver visto e come abbia sempre avuto ragione su Thomas. Steffy rimane a bocca aperta. Non riesce a credere alle parole di Liam, e ancora meno a quello che accade subito dopo: lui la prende tra le braccia e la bacia con passione. Steffy non si sottrae certo al bacio, ma il turbamento è grande. Anche perché accanto a lei, ora, c’è Finn (Tanner Novlan).

La luce vince sull’ombra

“Ci sono ombre scure sulla terra, ma proprio per questo le luci appaiono più intense”: con questa citazione di Charles Dickens (dall’operetta The Village Coquettes) e uno scatto che esalta la sua luminosa bellezza, Annika Noelle affida a Instagram le speranze per l’anno appena iniziato, nel quale forse coronerà finalmente il desiderio di diventare mamma. E di sposarsi con il fidanzato di cui ancora tiene celata l’identità, ma non l’anello che le ha messo al dito.