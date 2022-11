“Beautiful”, le anticipazioni: un intenso faccia a faccia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 novembre al 2 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 novembre al 2 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Quando tra un uomo e una donna non vi è coinvolgimento sentimentale, il terreno è fertile per scambiarsi confidenze altrimenti difficili da affrontare. È quanto accade a Finn (Tanner Novlan) che trascorre un tranquillo pomeriggio con Hope (Annika Noelle) nello chalet di Brooke (Katherine Kelly Lang), mentre i rispettivi consorti sono fuori insieme con la figlioletta Kelly. I due cognati convengono sul fatto che sia strano sapere che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) abbiano avuto una figlia insieme. Non solo, spiega Hope: lei ha ormai accettato il fatto che Liam abbia nel cuore sia lei sia Steffy, seppur in modo diverso. Ora è il turno di Finn di aprirsi con Hope e il discorso finisce inevitabilmente per cadere su Sheila (Kimberlin Brown). Di suo Hope non ha nulla contro la madre biologica di Finn, ma sa quanto dolore abbia provocato alla famiglia Forrester in passato. Finn è ben consapevole di tutto ciò, ma non riesce a escludere totalmente Sheila dalla sua vita, come Steffy vorrebbe che facesse. Ha tanti interrogativi da sottoporle e vuole capire se sia effettivamente cambiata, come lei sostiene.

Ricominciamo? forse…

Era il 2009 quando la giovane Katie Logan (Heather Tom) diventava la signora Spencer, facendo capitolare Bill (Don Diamont), scapolo d’oro e inveterato playboy di Beautiful. Lui non ha mai smesso di amarla, ma l’ha tradita più volte con sua sorella Brooke e con Steffy. I due si sono sposati e hanno divorziato due volte, ma da tempo Bill vorrebbe che tornassero insieme, anche per il bene del figlio Will. Katie, però, ora non sembra del tutto convinta.