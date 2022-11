“Beautiful”, le anticipazioni: un matrimonio in pericolo?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 novembre

Che succede tra Paris (Diamond White) e Finn (Tanner Novlan)? Possibile che il bel dottore, pur innamorato della moglie Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), si sia lasciato sedurre dalla giovane che oggi vive a casa loro e che, fino a prova contraria, è fidanzata con Zende (Delon De Metz)? Interrogativi più che legittimi: una simile intimità tra Paris e Finn finirebbe col mettere in discussione le nozze di lui con Steffy. Steffy che, non dimentichiamocelo, a seguito del ritorno di Sheila (Kimberlin Brown), non ha ancora depositato i documenti del matrimonio, usandoli come arma di ricatto per convincere Finn ad allontanare per sempre Sheila dalla sua vita. Paris, invece, si è subito mostrata molto più comprensiva con Finn: in fondo Sheila è la madre che lui ha sempre cercato. Che Finn si sia lasciato conquistare dall’atteggiamento empatico di Paris? Niente affatto. È solo di un sogno a occhi aperti della giovane Buckingham che, dopo aver visto circolare Finn a torso nudo per casa, immagina che lui le si avvicini e la baci. Ma basta la voce di Steffy a rompere l’incanto e a riportare Paris alla realtà.

I nostri primi dieci anni

Fidanzati fin da giovanissimi, Scott Clifton e la moglie Nicole Lampson in questi giorni non solo festeggiano i compleanni (lui compie gli anni il 31 ottobre, lei il 29 novembre). Il 20 ottobre, infatti, hanno celebrato anche i dieci anni di matrimonio, insieme con il figlioletto Ford Robert. A quanto pare, la vita dell’attore californiano ha ben poco in comune con quella sentimentalmente animatissima del suo personaggio di Beautiful, quel Liam eternamente in bilico tra l’amore per Hope e l’attrazione per Steffy.