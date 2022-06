“Beautiful”, le anticipazioni: un peso troppo grande per Liam

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Dopo il tragico incidente in cui ha involontariamente investito Vinny (Joe LoCicero) lasciandolo poi esanime sul ciglio della strada, Liam (Scott Clifton) è macerato dal senso di colpa. A placare i suoi rimorsi non bastano le rassicurazioni di papà Bill Spencer (Don Diamont), che era in auto con lui e lo ha convinto a non andare alla polizia. Parallelamente anche Thomas (Matthew Atkinson) è distrutto dal dolore e dalla rabbia: Vinny si era reso responsabile di vari reati, come la recente alterazione del test di paternità di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ma per lui era un amico fraterno e comunque non meritava di morire solo come un cane, senza nessuna assistenza. Dopo aver giurato che troverà l’assassino e gliela farà pagare, Thomas dunque parla con i poliziotti che indagano sull’omicidio stradale e, da amico della vittima, cerca di scoprire se il giovane Walker avesse dei nemici. Liam intanto è sempre più sconvolto: non riesce nemmeno a parlare con Hope (Annika Noelle) e insiste con suo padre Bill (che nel frattempo ha fatto sparire dal luogo dell’incidente ogni prova che possa condurre a lui e al figlio) che la cosa migliore da fare sia costituirsi. Lo farà.

Tutte in jeans le Brooks

Tutte in jeans! Così papà Darin Brooks, il Wyatt Spencer di Beautiful, ha voluto immortalare le donne della sua vita in un bel ritratto di famiglia che ha poi pubblicato sui social. La prima da sinistra, che ha la stessa espressione di papà e un sorriso irresistibile, è Everleigh Jolie; accanto a lei c’è la sorellina Gemma Wynter, nata lo scorso 29 gennaio; infine, l’orgogliosa mamma Kelly Kruger, attrice di soap opera come il marito.