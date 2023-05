“Beautiful”, le anticipazioni: un piano davvero diabolico

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 maggio

A nessun Forrester va a genio Sheila Carter (Kimberlin Brown) che, in passato, ha sviluppato una pericolosa tendenza a cercare di uccidere i membri della facoltosa famiglia. E sulla sanità mentale della “cattiva” di Beautiful, non sono in molti a scommettere. Ma da quando è tornata a Los Angeles svelando di essere la madre biologica di Finn (Tanner Novlan), sposato con Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), il suo obiettivo sembra quello di farsi accettare affinché le lascino godere della compagnia di suo figlio e del neonato Hayes. Quale migliore mossa che riuscire a separare Ridge (Thorsten Kaye) da Brooke (Katherine Kelly Lang) affinché ritorni tra le braccia di Taylor (Krista Allen) ricongiungendo così i genitori di Steffy e Thomas (Matthew Atkinson)? Seccata però dall’atteggiamento negativo di Thomas verso di lei, la dark lady gli confessa di aver alterato lo champagne di Brooke la notte di Capodanno, spingendola così a baciare Deacon (Sean Kanan) e scatenando la furia di Ridge, che ora l’ha lasciata. Insomma, se Ridge e Taylor ritorneranno a essere una coppia, sarà solo grazie a lei, Sheila. Thomas resta senza parole.

In odore di Emmy

Ha di che essere soddisfatto Lawrence Saint-Victor. Oltre a essere uno dei personaggi di punta di Beautiful nei panni di Carter, si è aggiudicato una nomination ai Daytime Emmy Awards (gli Oscar delle soap opera) insieme con il team di sceneggiatori della soap di cui fa parte. Gli altri nominati: Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Krista Allen (Taylor) e Cassandra Creech (Grace); Thorsten Kaye (Ridge) e Henry Joseph Samiri (Douglas).