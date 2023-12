“Beautiful”, le anticipazioni: un tranello per Hope?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 dicembre

A prima vista potrebbe non esserci nulla di male a lasciare che Thomas (Matthew Atkinson) riacquisti la custodia di suo figlio Douglas (Django Ferri). La pensano così tutti i Forrester, dal capofamiglia Eric (John McCook) ai genitori di Thomas, ovvero Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen). Ma è dall’altra parte della “barricata” che sorgono tutte le perplessità possibili. A capeggiare il drappello di coloro che vorrebbero dare stabilità a Douglas facendolo restare con Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle) e la “sorellina” Beth, c’è un’agguerritissima Brooke (Katherine Kelly Lang). Agguerrita con ragione. Senza paura di mettersi contro il marito Ridge, infatti, Brooke ricorda a Hope che Thomas ha già dato prova di nutrire una vera e propria ossessione per lei, arrivando a tenere in casa una bambola con le sue fattezze. Dietro questo desiderio di riavere Douglas, ma lasciandogli tutta la libertà di vedere “mamma Hope” ogniqualvolta lo desideri, si potrebbe quindi nascondere un ennesimo tentativo di riconquistarla, usando il bambino come arma di ricatto. Hope vorrebbe comunque essere accomodante, ma la madre e il marito Liam la invitano a non abbassare la guardia.

Matthew ha detto “sì”

Circondato dai colleghi di Beautiful, l’interprete di Thomas, Matthew Atkinson ha sposato Brytnee Ratledge, anche lei attrice. Eccoli in un abbraccio di gruppo che coinvolge, partendo dal basso a sinistra, Rachel Herman (vice produttrice della soap), Kimberlin Brown (Sheila), Scott Clifton (Liam), Casey Kasprzyk (supervisore alla produzione) e Ashley Jones (Bridget). Il matrimonio è avvenuto in una località montana della California.