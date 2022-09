“Beautiful”, le anticipazioni: una baby sitter davvero inaspettata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Che Paris (Diamond White) fosse ragazza dalle mille doti si era capito. Ma che avesse un talento naturale come baby sitter è un fulmine a ciel sereno. E in poche ore le cambia la vita. In visita a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) per conoscere il neonato Hayes, lo prende tra le braccia e il piccolo si addormenta sereno, lasciando Steffy e Paris libere di chiacchierare. Paris dice che sta cercando casa, visto che la sorella Zoe (Kiara Barnes) è andata a Parigi a leccarsi le ferite dopo la sua rottura con Carter (Lawrence Saint-Victor). Anche Finn ha modo di osservare la predisposizione di Paris con i neonati e, dopo essersi brevemente consultato con la futura moglie, la coppia propone alla ragazza di stabilirsi da loro: lo spazio c’è e lei, in cambio, potrebbe dare una mano a Steffy e consentirle di riprendere a poco a poco il suo lavoro. Paris è commossa dall’offerta e accetta con entusiasmo. Occuparsi di Hayes non lo considera un impegno, ma un divertimento.

Bomba a orologeria

Se nella vita reale Tanner Novlan conduce un’esistenza tranquilla, tutta famiglia (è sposato e padre di due bambini) e impegno umanitario, non altrettanto si può dire del suo personaggio di Beautiful, il dottor Finn. Steffy lo ha reso papà di Hayes e lui le ha chiesto di sposarlo. Steffy, però, vuole conoscere i genitori di Finn, ed ecco che il dottore nicchia… Quale segreto nasconde? Lo scopriremo presto e sarà una vera bomba.