“Beautiful”, le anticipazioni: una cicogna avvolta nel mistero

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 febbraio al 4 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo

Il senso di colpa di Liam (Scott Clifton) è diventato il tormentone della soap nelle ultime settimane. Convinto di aver visto sua moglie Hope (Annika Noelle) baciare Thomas (Matthew Atkinson), il giovane Spencer non ci ha pensato due minuti a gettarsi tra le braccia di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), la ex che non ha mai dimenticato. Poi, una volta scoperto che si era sbagliato sul tradimento, freme per confessare a Hope di averla tradita. Per un po’ Steffy riesce a tenerlo a freno, facendolo riflettere sull’impatto che questa rivelazione avrebbe sul suo matrimonio e sulla relazione da lei intrecciata con Finn (Tanner Novlan), cui tiene molto. Liam però non trova pace e alla fine si risolve ad affrontare il difficile discorso con Hope. La moglie non nasconde la propria preoccupazione: cos’avrà mai da doverle confessare suo marito? Ma proprio mentre Liam sta per togliersi questo macigno dal cuore, arriva una telefonata di Steffy che lo implora di lasciare qualunque cosa stia facendo e di correre da lei. È accaduto infatti qualcosa che potrebbe sparigliare tutte le carte in tavola: Steffy è incinta. Già, ma chi sarà il padre: Finn o Liam?

La principessa di Finn

Finn, nel racconto di Beautiful, potrebbe trovarsi presto alle prese con pappe e pannolini… Nella realtà, invece, il suo interprete Tanner Novlan ha già superato la “prova” ed è il felice papà di Poppy Marie, una bellissima bimba di quasi 2 anni. L’attore, calatosi nel ruolo di papà nel weekend, si è dedicato totalmente a lei portandola a Disneyland, insieme con la moglie Kayla Ewell, attrice anche lei e vista anni fa a Beautiful nel ruolo di Caitlin Ramirez.