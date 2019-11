“Beautiful”, le anticipazioni: una cicogna frettolosa

29 Novembre 2019 | 14:05 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

Ci sono momenti nella vita in cui bisognerebbe cogliere certi segnali, dar loro retta e saper cambiare i piani di conseguenza. Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton), invece, ignorano tanti campanelli d’allarme e così vanno incontro a un destino che si rivelerà drammatico. Per prima cosa, già decidere di andare lontano da Los Angeles per festeggiare il capodanno proprio quando Hope è a fine gravidanza non è l’idea migliore… Se poi la meta prescelta è un’isola difficile da raggiungere (l’isola di Catalina, nell’Oceano Pacifico), le cose peggiorano. Il peggio del peggio, infine, accade quando all’ultimo momento Liam viene trattenuto a Los Angeles da un’improvvisa febbre della sua primogenita Kelly, e Hope decide di non aspettare e vedere che cosa succederà (con la prospettiva di rinunciare magari al viaggio). Sceglie infatti di andare da sola mettendosi d’accordo con Liam perché la raggiunga con il volo successivo. Peccato che un allerta meteo lasci l’aereo di Liam a terra senza alcuna previsione di partenza. Hope si ritrova così in albergo senza sapere quando potrà riabbracciare il marito. Ma il vero incubo deve ancora cominciare: proprio mentre Hope è al telefono con Liam le arriva una violenta fitta al ventre. È cominciato il travaglio e lei è lontana da casa.

Tre sorelle vincenti

Un caposaldo di Beautiful, le tre sorelle Logan! Apparentemente la più fragile tra loro è sempre stata Katie (Heather Tom), ma di recente ha sfoderato gli artigli. Brooke (Katherine Kelly Lang) è la regina indiscussa del trio e della soap. Donna, la terza, si è rimessa in gioco da poco e si è rivelata una grande seduttrice: la interpreta Jennifer Gareis, che ha postato questa foto su Instagram per ricordare ai fan che le Logan saranno sempre un team vincente.