“Beautiful”, le anticipazioni: una colazione “inaspettata”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Sorrisi e aria rilassata, nonostante la conversazione affronti i grandi temi della vita… La colazione al ristorante Il Giardino è stata voluta da Katie (Heather Tom) per parlare a Carter (Lawrence Saint-Victor) di Quinn (Rena Sofer), e invece è diventata una chiacchierata senza reticenze sulle rispettive vite. Se finora entrambi non hanno avuto esattamente una fortuna sfacciata in amore, ora si ritrovano a parlarne con tranquillità, come se la cosa non li riguardasse più. E si elogiano a vicenda per come hanno saputo gestire tradimenti, bugie e mancanza di serietà dei rispettivi ex. Eh sì, perché ormai Katie è decisa ad archiviare il lungo e tormentato matrimonio con il plurifedifrago Bill (Don Diamont), mentre Carter ha messo una pietra sopra sulla sua storia con Quinn. Insomma, concordano sul fatto che sia arrivato il momento di chiudere col passato e guardare avanti. Ed è con tutta naturalezza che Carter, mentre tesse le lodi di Katie, del suo carattere dolce ma anche risoluto e indipendente, le sfiora la mano. Lei non la ritrae e i due rimangono così, sorridenti, mano nella mano, senza timore di essere visti da qualcuno.

Dai, papà, sorridi!

Non pare rilassatissimo Scott Clifton mentre osserva il figlio Ford che armeggia con lo smartphone per scattargli una foto. Poco importa che ci sia la fortuna del principiante o un precoce talento: il risultato è eccellente, l’immagine incisa, l’inquadratura ottima. Peccato per il mancato sorriso di papà… Che comunque si è fatto perdonare postando lo scatto su Instagram. L’attore è sposato da dieci anni con Nicole Lampson, sua fidanzata fin dai tempi del college.