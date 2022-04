“Beautiful”, le anticipazioni: una dottoressa molto sospetta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Settimana di tensione per i protagonisti dell’ultimo affaire proibito di Beautiful. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è in dolce attesa, ma non sa se il figlio sia di Liam (Scott Clifton) o di Finn (Tanner Novlan). Per diversi motivi, Steffy e Hope (Annika Noelle) sperano entrambe che il padre non sia Liam e attendono con ansia i risultati del test di paternità di cui si sta occupando la dottoressa Campbell (Tina Huang). La Campbell è una collega di Finn: i due lavorano nello stesso ospedale… Dove per altro è stato assunto da poco, come tecnico di laboratorio, Vinny (Joe LoCicero), vecchio amico di Thomas (Matthew Atkinson) dal passato alquanto turbolento. I test sembrano durare un tempo infinito e la dottoressa si mostra molto tesa quando viene interrogata sulle tempistiche. Continua a tergiversare, a tenere sulle spine Steffy e gli altri diretti interessati. E se la Campbell non fosse un medico di specchiata professionalità? Se avesse qualcosa da nascondere? In fondo a Beautiful c’è stato il precedente del dottor Buckingham (Wayne Brady), autore di un infame scambio di neonate in culla (cedette la figlia di Liam e Hope all’ignara Steffy, dicendo loro che la piccola era nata morta). Insomma, il test di paternità potrebbe essere nelle mani sbagliate.

E Carter tornò solo

Come prosegue la vicenda che vede protagonista Carter Walton, impersonato da Lawrence Saint-Victor (nella foto, all’ingresso degli studi dove si gira la soap)? Innamorato pazzo di Zoe (Kiara Barnes) e deciso a sposarla, si rifiuta di vedere i segnali di crisi del loro rapporto. Tocca a Ridge (Thorsten Kaye) l’ingrato compito di dire all’amico che la sua promessa sposa sta flirtando apertamente con Zende (Delon De Metz). E Carter, infuriato, manda all’aria il matrimonio.