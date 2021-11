“Beautiful”, le anticipazioni: una follia d’amore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 novembre al 3 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Avete creduto che a Thomas (Matthew Atkinson) potesse essere passata l’ossessione per Hope (Annika Noelle)? Beh, vi siete sbagliati. Per la bionda stilista il giovane Forrester ha sviluppato un attaccamento morboso, che da un momento all’altro può sconfinare in follia… L’occasione arriva sotto forma di un ingombrante pacco che Thomas riceve a casa di Vinny (Joe LoCicero), dove ormai vive. Il contenuto lo lascia senza fiato: è un manichino con le sembianze di Hope, quasi identico alla sua “omologa” umana. Sarebbe un oggetto incredibile e perfino inquietante per chiunque, ma non per Thomas, che addirittura comincia a sentire il manichino rivolgersi a lui con la voce di Hope! Il ragazzo è combattuto: ha le allucinazioni o è veramente Hope quella che gli sta davanti? Il manichino “insiste” per rimanergli accanto e afferma di sapere cosa vuole Hope: «Perché io sono lei», aggiunge. A questo punto la follia prende in Thomas il sopravvento sulla razionalità, e lui si lascia travolgere dal gioco malato che s’è costruito. E dunque, quando “sente” chiaramente la bambola con le fattezze di Hope rivelargli di non avere mai smesso di amarlo, finisce per confessarle di avere un disperato bisogno di lei.

Il segreto di Carter

Mentre nello sviluppo delle vicende di Beautiful l’avvocato Carter sta per subire l’ennesima delusione d’amore da Zoe (Kiara Barnes), nella vita reale il suo interprete Lawrence Saint-Victor ha costruito una famiglia felice con la moglie Shay (si vogliono bene dai tempi del college) e con Christian Lavelle, il loro bellissimo bambino. Somigliantissimo al papà, Christian è molto disinvolto davanti all’obiettivo: diventerà anche lui una star della tv?