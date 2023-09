“Beautiful”, le anticipazioni: una grande sorpresa per Finn

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 settembre

Per una volta Bill Spencer (Don Diamont) è al centro di una buona azione che ha, tra le sue conseguenze, la fine di un incubo che è durato anche troppo. Dopo aver trovato in un vialetto dietro casa una donna in stato confusionale, Bill la soccorre e poi cerca di capire chi sia. La donna, però, è sotto choc, non riesce a proferire parola, non “collabora” in alcun modo nemmeno quando un medico va a casa del suo amico editore per esaminarla. Solo l’arrivo di Liam (Scott Clifton) sbloccherà la situazione. Il giovane, infatti, riconoscerà subito Li (Naomi Matsuda), la madre adottiva di Finn (Tanner Novlan). A quel punto la donna ritroverà la parola e racconterà a Bill e Liam tutto l’accaduto. Bill e Li si precipitano, dunque, nella stanza-ospedale dove Finn giaceva tra la vita e la morte e lo trovano sano e salvo. Bill è testimone del commovente abbraccio tra madre e figlio. Intanto, però, Bill vede che la tremenda Sheila (Kimberlin Brown) tenta la fuga, così la blocca e la lega al letto. Finn ora ha l’unico desiderio di riabbracciare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e quindi scalpita per andarsene subito. Bill è perplesso all’idea di lasciare Sheila con Li prima che arrivi la polizia, ma Finn non vuole sentire ragioni.

Quattro volte mamma

Dopo aver avuto tre figli maschi in rapida successione, forse Jacqueline MacInnes Wood e il marito Elan Ruspoli speravano in una femmina… Invece, a Rise (nato nel 2019), a Lenix (2021) e a Brando (2022), il 27 agosto si è aggiunto un altro maschietto, Valor James. La Steffy di Beautiful e il coniuge di origini italiane (e nobili) si fermeranno qui o proseguiranno la ricerca del fiocco rosa per “completare” la loro famiglia?