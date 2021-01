“Beautiful”, le anticipazioni: una madre pronta a tutto

15 Gennaio 2021 | 14:40 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 gennaio

Quanto è disposta a rischiare Hope (Annika Noelle) per ottenere l’affidamento del piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri)? Tutto, apparentemente. Prima di recarsi all’appuntamento che le ha dato Thomas (Matthew Atkinson) alla sede della Forrester per cenare con lui e con Douglas, Hope rivela a mamma Brooke (Katherine Kelly Lang) che il giovane firmerà i documenti necessari all’affidamento se lei gli si concederà un’ultima volta. La madre è allibita: come può pensare di fare una cosa simile? Hope afferma di non avere alcuna intenzione di andare fino in fondo, ma è sicura che, sfoderando l’arma della dolcezza, riuscirà a convincere Thomas a concederle comunque l’affidamento di suo figlio. Le cose però non vanno esattamente come Hope si aspettava. Dopo aver cenato tutti e tre insieme in un’atmosfera in apparenza serena e rilassata, infatti, Thomas porta Douglas in un’altra stanza. Hope allora s’innervosisce, vuole sapere dov’è il bambino e corre a cercarlo aprendo la porta di un magazzino della Forrester, dove si trovano delle vasche colme di un acido particolarmente corrosivo. Thomas la raggiunge e cerca di baciarla, ma Hope lo respinge con violenza, e allora…

Eterno sirenetto

Quando fece la sua prima apparizione a Beautiful nei panni di Bill Spencer, Don Diamont fece subito colpo tra il pubblico femminile. Da quel giorno sono passati dodici anni, ma come si può notare dalla foto che ha pubblicato su Instagram e che lo ritrae sull’assolata spiaggia di Santa Monica, in California, l’attore non ha perso un grammo della sua prestanza fisica, grazie anche a un regime rigoroso fatto di dieta e allenamento quotidiano.