“Beautiful”, le anticipazioni: una mamma di troppo

17 Gennaio 2020 | 14:15 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 gennaio

A Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono bastati pochi minuti per innamorarsi della piccola Phoebe. E non parliamo di Liam (Scott Clifton)! Appena l’ha presa in braccio ha avuto un sussulto, come se si sentisse in qualche modo profondamente legato a quella piccola creatura. Del resto lui e Hope (Annika Noelle) avevano appena perso Beth, la neonata vista per pochi minuti appena prima che si spegnesse… E così, insomma, Liam dà subito il consenso all’ex moglie Steffy per l’adozione di Phoebe. A questo punto ogni cosa pare pronta per formalizzare l’adozione, alla presenza di Flo (Katrina Bowden) che tutti credono madre naturale della bimba. Flo, però, ha appena saputo la verità da Reese (Wayne Brady): Phoebe è in realtà Beth, e dunque la sua vera madre è Hope. Dal canto suo Carter (Lawrence Saint-Victor), intervenuto come avvocato di Steffy, avrebbe qualche dubbio su come si sta svolgendo la procedura: i documenti sono incompleti, il certificato di nascita è assente... Ma Steffy sembra così determinata a concludere, che Carter finisce per sottoscrivere l’atto e Phoebe si ritrova con una nuova mamma.

Stile italiano per Kathy

Sempre più bella e atletica, Katherine Kelly Lang cavalca sulla spiaggia di Montecito in California. L’attrice indossa un giacchino di pelle rossa prodotto da una ditta di Firenze, di cui lei e il (quasi) marito Dominique Zoida sono diventati distributori esclusivi in California. Inoltre la coppia ha appena aperto a Beverly Hills una boutique dove tutto è all’insegna del Made in Italy. Insomma, nella “KKL” imprenditrice batte un cuore tricolore.