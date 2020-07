“Beautiful”, le anticipazioni: una menzogna dopo l’altra

18 Luglio 2020 | 10:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Che c’è di più bello di una giornata al mare con i bambini osservandoli giocare tutti insieme, come bravi cuginetti? Così Hope (Anika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) portano con loro Douglas a casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e di Liam (Scott Clifton). Lui si è da poco trasferito lì per darle una mano con la piccola Kelly (figlia di entrambi) e Phoebe, appena adottata, che tutti credono figlia di Flo (Katrina Bowden). Beh, non proprio tutti. C’è un piccolo gruppo di persone che conoscono la verità, cioè che Phoebe è in realtà Beth, la figlia di Hope, data per morta alla nascita. Ora tra coloro che sanno e tacciono c’è anche Thomas, che si è trasformato in un assassino, uccidendo Emma (Nia Sioux) che minacciava di rivelare tutto a Hope. Xander (Adain Bradley), anche lui depositario del segreto, sospetta che ci sia proprio Thomas dietro l’incidente che ha portato alla morte di Emma. Ma il giovane Forrester è sicuro di sé e certo che nessuno lo smaschererà mai. Intanto, sta mettendo in atto un altro losco proposito. Mentre nessuno lo sta guardando, versa una potente droga nel bicchiere dell’ignaro Liam. E adesso, che cosa succederà? Qual è il nuovo diabolico obiettivo di Thomas?

Amori miei

Sono davvero i diamanti i migliori amici delle donne, come cantava Marilyn Monroe? Per Rena Sofer sicuramente no. La Quinn di Beautiful è una fan sfegatata dei cani: ne ha cinque, tutti adottati, e spesso invita i suoi fan a non ad acquistare costosi cani di razza. Men che meno ad abbandonarli ora che è estate e si parte per le vacanze. Eccola, nella foto postata su Instagram, con i suoi cinque amori: Alfie, Mega, Emma, Marceline e Princess Carolyn.