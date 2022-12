“Beautiful”, le anticipazioni: una nuova ossessione per Thomas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 dicembre

È giovane, bello, affascinante, e appartiene alla potentissima famiglia Forrester: Thomas (Matthew Atkinson) avrebbe a disposizione una schiera infinita di potenziali fidanzate, tutte libere e pronte a gettarsi tra le sue braccia. E invece che fa? Si fissa con le donne che non può avere, trasformando, come già accaduto con Hope (Annika Noelle), un amore impossibile in un’ossessione ai limiti della follia. Ora che con Hope i rapporti sono tornati alla normalità, il giovane Forrester sembra avviato a un déjà vu con Paris (Diamond White), suo nuovo oggetto del desiderio. Dopo aver subaffittato alla giovane il proprio appartamento, si ritrova senza casa per via di un affare sfumato e le chiede di abitare con lui: sarebbero coinquilini. Sulle prime lei, fidanzata con Zende (Delon de Metz), è restia ad accettare, ma quando Thomas riformula la proposta in presenza di Zende, che è suo cugino, questi non ha nulla da obiettare. Così inizia la convivenza tra Thomas e Paris, che per il momento ignora di essere al centro delle fantasie “sentimentali” del suo coinquilino. Ancora non sappiamo come andrà a finire, ma si profilano guai certi all’orizzonte.

Ritorna papà Logan

Che ci fa Stephen Logan (Patrick Duffy) con le figlie Donna (Jennifer Gareis), Katie (Heather Tom) e Brooke (Katherine Kelly Lang), dopo undici anni di assenza da Beautiful? Noi italiani lo sapremo tra circa un anno, ma Bradley Bell, il produttore della soap, assicura che sarà una sorpresa col botto. L’idea del ritorno di papà Logan è nata proprio dalla frequentazione tra Bell e il divo di Dallas, che si ritrovano spesso nel ranch di un comune amico in Oregon.