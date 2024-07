“Beautiful”, le anticipazioni: una proposta di matrimonio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 luglio al 2 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Difficile incastrare una vecchia volpe come Sheila Carter (Kimberlin Brown): nonostante “cimici” piazzate ovunque, Bill (Don Diamont) non è ancora riuscito a farle confessare almeno uno dei suoi presunti omicidi, di modo che l’FBI possa arrestarla. Anzi, tutte queste insistenze di Bill per esortarla a condividere con lui il suo lato più “oscuro” finiscono per mettere in allarme Sheila, convinta che Bill sospetti che lei lo tradisca con Deacon (Sean Kanan). Spencer se ne rende conto e tenta una mossa a sorpresa: supplica Sheila di sposarlo. La dark lady rimane colpita, ma gli chiede un po’ di tempo per pensarci e corre da Deacon (con l’anello di fidanzamento) a confidarsi con lui. L’uomo le dice senza mezzi termini che Bill sta giocando con lei come il gatto con il topo: non sa cos’abbia in mente, ma un miliardario come lui non è tipo da accasarsi con una pluricriminale come lei. Quando Sheila torna da Bill è piena di dubbi, ma l’uomo riesce a convincerla della propria sincerità confessandole di avere anche lui molti scheletri nell’armadio. E lei gli dice finalmente di sì.

Hope tra due fuochi

Un intenso primo piano di Annika Noelle tratto dal suo profilo Instagram. Hope, il personaggio che interpreta in Beautiful, è sempre più al centro della scena: con il marito Liam (Scott Clifton) c’è maretta da quando gli ha confessato di aver ingaggiato nuovamente Thomas (Matthew Atkinson) per lavorare al suo fianco. Il giovane Forrester è sempre soggiogato dal fascino di Hope e lei… lo trova sexy. Forse Liam ha di che essere preoccupato.